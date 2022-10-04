Белгород, 4 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Обыски у физических лиц и в офисах компаний, отвечающих за жилищно-коммунальное хозяйство Белгородской области, начались 4 октября. Об этом в своём телеграм-канале заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Обыски

По слова главы региона, следственные действия шли давно.

«Набиралась фактура, решение принято. Уверен, правоохранительные органы во всем разберутся. Наша же задача — обеспечить стабильность и качество работы оператора в сфере ЖКХ и не дать возможность наживаться за счёт жителей области», — написал губернатор.

Какие именно компании и кого лично затронули обыски, Вячеслав Гладков не уточнил.