Вашингтон, 4 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Казначейство США подсчитало, что план «Большой семерки» по введению лимита цен на экспорт нефти из РФ может принести 160 млрд долларов ежегодной экономии 50 крупнейшим развивающимся рынкам, поскольку позволит снизить стоимость энергоносителей во всем мире, как сообщает Financial Times.

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В сентябре страны «Большой семерки» одобрили план по ограничению цен на закупки российской нефти с целью сократить доходы Москвы в рамках западных санкций.

Западным союзникам еще предстоит договориться об уровне, на котором будет установлен лимит. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил на прошлой неделе, что этот уровень будет «намного выше» себестоимости добычи нефти в России, чтобы наказать Москву, но при этом не вынудить российские нефтяные компании сократить поставки.

Казначейство признало «значительную неопределенность» своих прогнозов, однако указало, что предлагаемые меры могут «сэкономить 50 крупнейшим странам с развивающимися рынками и странам с низким уровнем дохода около $160 млрд в год на расходах на импорт нефти», как заявил представитель Казначейства.

«Это означает, что у стран есть значительный стимул получить выгоду от ограничения цен, включая таких покупателей, как Китай и Индия, и что все нетто-импортеры нефти из развивающихся стран выиграют от снижения цен на нефть», — добавил чиновник.

По словам представителя Казначейства, Европа и Центральная Азия больше всего зависят от чистого импорта нефти и нефтепродуктов, который составляет 4,7% валового внутреннего продукта, или $55 млрд. На 16 развивающихся рынках, включая такие страны, как Мали, Турция, Сальвадор и Таиланд, чистый импорт нефти составляет более 5% ВВП.

Вашингтон больше рассчитывает на пряник, чем на кнут, чтобы убедить правительства и компании разных стран мира согласиться с планом «Большой семерки», даже если официально они и не подпишутся под соглашением о лимите цен.

«[Ограничение] стабилизирует мировые цены на энергоносители, и с этой точки зрения мы [США] выиграем, но мы — нетто-экспортер энергоносителей. При любых разумных предположениях гораздо большее влияние окажут развивающиеся рынки, которые в данный момент просто страдают», — сказал представитель Казначейства.