Ярославль, , 10:21 — REGNUM Открытие первого творческого сезона в ярославском Доме актёра запланировано на конец ноября. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

Дом актёра в Ярославле Правительство Ярославской области

Дом актёра будет находиться в здании, которое является памятником истории и культуры федерального значения «Дом призрения ближнего» (1780 год). Там уже завершились ремонтные работы. Также в Дом актёра закупили мебель и сценическое оборудование. Сейчас идёт его монтаж.

Открытие сезона запланировано на конец ноября. Здесь будут проходить творческие встречи, экспериментальные лаборатории, спектакли.

Создать Дом актёра в Ярославле народный артист России Валерий Кириллов попросил президента Владимира Путина во время встречи в театре имени Волкова в 2018 году.

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