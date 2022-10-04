Ярославль, 4 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Открытие первого творческого сезона в ярославском Доме актёра запланировано на конец ноября. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

Правительство Ярославской области Дом актёра в Ярославле

Дом актёра будет находиться в здании, которое является памятником истории и культуры федерального значения «Дом призрения ближнего» (1780 год). Там уже завершились ремонтные работы. Также в Дом актёра закупили мебель и сценическое оборудование. Сейчас идёт его монтаж.

Открытие сезона запланировано на конец ноября. Здесь будут проходить творческие встречи, экспериментальные лаборатории, спектакли.

Создать Дом актёра в Ярославле народный артист России Валерий Кириллов попросил президента Владимира Путина во время встречи в театре имени Волкова в 2018 году.