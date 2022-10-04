Псков, 4 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Из-за большого количества людей, пытающихся пересечь границу РФ по различным причинам, в Псковской области усилили контроль на пограничных пунктах пропуска. Об этом 4 октября заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Граница

Глава области заявил, что ситуация на границе сейчас непростая. Люди пересекают границу и пытаются вывезти наличную валюту сверх установленных законом норм, а также предметы старины, искусства и товары, запрещённые законом. Среди тех, кто стоит в очереди, много жителей бывш. УССР, а также граждан РФ призывного возраста.

«Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано всё необходимое: усилены смены, развёрнуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе», — отметил Ведерников.

Также в районах пограничных пунктов организовали торговлю продуктами первой необходимости. В связи с понижением температуры там оборудуют пункты обогрева и защиты от дождя.

Ведерников заключил, что ситуация находится на контроле. Жителям России советуют выбирать менее загруженные пункты для пересечения границы.