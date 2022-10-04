Красноярск, , 10:50 — REGNUM Команда документалистов и учёных этнографов отправились на Таймыр в киноэкспедицию, где стартовала серия съёмок этнографических фильмов «Дети Солнца» о представителях коренных малочисленных народов Севера. Целью экспедиции является сбор нематериального культурного наследия энцев и нганасан Таймыра в Дудинке, Усть-Аваме и Потапово. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Ненцы — коренной малочисленный народ Севера Visitnao.ru

«Таймыр — удивительное место, где природа и человек пытаются укротить друг друга. В суровых условиях Севера каждый уже герой и достоин отдельного фильма», — сказала автор, режиссёр и продюсер проекта «Земля Людей» Анна Коряковцева.

Отмечается, что команда уже не первый год снимает документальные фильмы о жизни малочисленных народов из отдалённых мест России.

«Ведь только так, фиксируя в режиме реального времени уникальный образ жизни народов, можно сохранить нематериальное культурное наследие России», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, коренным малочисленным народам Севера, занимающимся традиционными видами деятельности, среди которых оленеводство, промысловая охота и рыболовство, с 2023 года увеличат выплаты, а также субсидии на развитие домашнего оленеводства. На эти цели расходы заложены в государственной программе поддержки коренных малочисленных народов Севера и лиц, ведущих традиционный образ жизни, на 2023−2025 годы.

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