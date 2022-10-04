Пекин, , 10:14 — REGNUM По состоянию на конец августа национальный акционерный коммерческий банк Китая China Everbright Bank неуклонно увеличивал объем своих кредитов для поддержки сельскохозяйственного сектора страны с целью борьбы с бедностью и возрождения сельских районов, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Юань Elec4.co.kr

По состоянию на конец августа непогашенные кредиты банка, связанные с сельским хозяйством, составили 411,9 млрд юаней (около $58 млрд). Тем временем банк использовал роль электронной коммерции в стимулировании развития сельских компаний.

Это помогло 232 сельским компаниям к концу августа запустить в Интернет 1050 видов сельскохозяйственной продукции, а общий объем продаж достиг 148 млн юаней.