Пекин, 4 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. По состоянию на конец августа национальный акционерный коммерческий банк Китая China Everbright Bank неуклонно увеличивал объем своих кредитов для поддержки сельскохозяйственного сектора страны с целью борьбы с бедностью и возрождения сельских районов, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Elec4.co.kr Юань

По состоянию на конец августа непогашенные кредиты банка, связанные с сельским хозяйством, составили 411,9 млрд юаней (около $58 млрд). Тем временем банк использовал роль электронной коммерции в стимулировании развития сельских компаний.

Это помогло 232 сельским компаниям к концу августа запустить в Интернет 1050 видов сельскохозяйственной продукции, а общий объем продаж достиг 148 млн юаней.