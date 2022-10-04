Ставрополь, , 10:13 — REGNUM В Ставропольском крае задание по частичной мобилизации выполнено. Все военнообязанные, набранные по призыву, отправились в части для обучения и проведения боевой подготовки. После этого они будут направлены в зону СВО для выполнения поставленных перед ними задач. Об этом было сказано в ходе совещания в правительстве края, посвященного вопросам мобилизации.

Частичная мобилизация Mil.ru

«На текущем этапе поставленная перед регионом задача по мобилизации выполнена. Наш регион был и остается краем патриотов. Спасибо отцам и матерям, которые воспитывают настоящих защитников. Спасибо всем, кто пришел на призывные пункты. Теперь всё внимание — поддержке наших земляков — добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации», — написал губернатор края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул губернатор, первоочередная задача для краевых властей — дооснащение мобилизованных ставропольцев необходимым снаряжением и экипировкой. Владимиров пообещал после полного завершения обеспечения всех бойцов со Ставрополья всем необходимым сформировать еще 5 тыс. резервных комплектов.