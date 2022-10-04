Южно-Сахалинск, 4 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Комитет по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению областной думы Сахалина на заседании 4 октября поддержал кандидатуру Андрея Хапочкина на пост представителя региона в Совете Федерации РФ, сообщили в пресс-службе законодательного органа власти области.

Dumasakhalin.ru Андрей Хапочкин

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Новый состав областной думы выдвинет в сенаторы бывшего председателя регионального законодательного органа власти взамен ныне действующего Юрия Архарова, который в Совфеде занимает пост заместителя председателя комитета по социальной политике.

Кандидатуру Хапочкина на пост в Совете Федерации в областной думе предложила фракция «Единая Россия».

Очередное заседание Думы Сахалина, на котором решится данный вопрос, состоится 6 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом заседании вновь избранного 11 сентября состава думы Сахалина депутаты назначили председателем Елену Касьянову.