Курган, 4 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Курганской области военкоматы приостановили частичную мобилизацию из-за наплыва добровольцев, которые помогли выполнить план досрочно. Об этом сообщили в военкомате региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Общее число мобилизованных из Зауралья не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ханты-Мансийский автономный округ тоже выполнил все планы, намеченные в рамках частичной мобилизации.