В Курганской области добровольцы помогли выполнить план по мобилизации
Курган, 4 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Курганской области военкоматы приостановили частичную мобилизацию из-за наплыва добровольцев, которые помогли выполнить план досрочно. Об этом сообщили в военкомате региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мобилизация
Общее число мобилизованных из Зауралья не называется.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ханты-Мансийский автономный округ тоже выполнил все планы, намеченные в рамках частичной мобилизации.