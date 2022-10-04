Москва, 4 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Бесконечное продление в РФ моратория на взыскание неустойки с застройщиков принесет вред. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ продлило мораторий на взыскание неустойки по договору долевого участия.

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«Мораторий на взыскание неустойки с застройщиков — необходимая, но не однозначная мера, которая в текущий момент поможет избежать банкротства застройщиков. Сегодня часть девелоперов испытывает трудности с продажей новостроек, особенно в отношении жилья с невысокой степенью готовности, — сказал Цыганов. — Возникают затруднения с продолжением строительства в связи мобилизацией ключевых сотрудников, без которых невозможно организовать непрерывный строительный процесс. Это могут быть и крановщики, и специалисты по BIM-проектированию, которых на стройке может быть всего 1-2 человека, но без них строительство замирает. При этом дефицит таких специалистов наблюдался и ранее. Поэтому здесь, скорее всего, должен рассматриваться вариант бронирования ключевых сотрудников, о котором уже просит бизнес».

При этом он подчеркнул, что бесконечное продление моратория на взыскание неустойки принесет вред, так как покупатели теряют один из немногих способов повлиять на выполнение сроков договора, добиться его качественного исполнения.

«В конечном итоге возникнут и проблемы, связанные с консервацией незавершенного строительства», — предположил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что продление моратория на взыскание неустойки с застройщиков может помочь бизнесу.