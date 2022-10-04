Мотыгинский район, Красноярский край, 4 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Житель Мотыгинского района Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений в отношении своего сына-младенца. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Расследование уголовного дела против 41-летнего мужчины завершено. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего»), ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

По данным следствия, днём 24 января 2022 года пьяный мужчина у себя дома в посёлке Мотыгино разозлился из-за плача месячного сына. Он взял его на руки и с силой прижал к груди, сломав новорождённому два ребра справа. Ребёнка госпитализировали, он проходил лечение до 4 марта.

Вечером 19 марта 2022 года пьяный мужчина попросил свою 26-летнюю супругу сходить в магазин за очередной порцией спиртного. Когда женщина ушла, злоумышленник, раздражённый из-за плача младенца, ударил его ладонью по животу.

Мальчик не переставал плакать, тогда мужчина взял его на руки и ударил головой об кресло. В это время в квартиру вернулась супруга. Она попыталась вызвать скорую помощь, однако сельчанин пригрозил ей убийством, замахнувшись кочергой.

Женщина тайно сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Полицейские задержали злоумышленника, а врачи скорой увезли мальчика в больницу.

В ходе следствия было установлено, что в 2001 году мужчина был судим за убийство ребёнка. Он отрицал свою причастность к преступлениям, выдвигая различные версии произошедшего, однако вскоре дал признательные показания.

Решается вопрос о лишении обоих родителей родительских прав. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае молодую мать осудили за нежелание ухаживать за ребёнком-инвалидом.

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