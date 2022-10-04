Анкара, 4 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Переговоры Турции и России по газу касаются цены, а не отсрочки платежей. Об этом сообщает 4 октября РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Анкара

Ранее появились сообщения о том, что власти Турции просят у России отсрочку для платежей за природный газ. Отмечалось, что обсуждение носит частный характер.

По словам собеседника агентства, речь идёт не об отсрочке, а о цене, так как прежде в контрактах учитывались котировки европейских бирж. Цена была высокой.

«Сейчас условия поменялись, как известно, достигнуто соглашение о частичной оплате газа в рублях. Никаких проблем в переговорах нет, всё основывается на доверии и отношении двух лидеров», — сказал источник.

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