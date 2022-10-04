Вашингтон, 4 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Киев продолжает обсуждение с Вашингтоном поставок оружия, и в том числе ракет, радиус действия которых будет больше, чем у американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 3 октября рассказала посол киевского режима в США Оксана Маркарова в интервью телеканалу CNN.

(сс) geralt Ракета

«Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии (по этому вопросу — прим. ред.) сейчас идут», — сказала она.

В то же время посол киевского режима не стала прямо отвечать на вопрос о том, будет ли предоставлять Киев США право контроля выбора целей при поставках ВСУ американских ракет с дальностью полёта более 100 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что объявление о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву намерены сделать власти США.