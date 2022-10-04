Амстердам, 4 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Около 102 тыс. голов домашней птицы будет забито на севере Нидерландов в связи со вспышкой птичьего гриппа, сообщает со ссылкой на официальные лица Reuters.

admoblkaluga.ru Птичий грипп

В сентябре в Нидерландах было зарегистрировано пятнадцать случаев высоколетальной формы птичьего гриппа.

Всплеск заболеваемости наблюдается и во Франции. В начале этого года республика пережила самую сильную волну птичьего гриппа.