Таллин, 4 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Власти Эстонии передали киевскому режиму три дрона DJI Mini 2, предназначавшиеся для российской армии. Об этом сообщает Baltnews со ссылкой на данные посольства Киева в Таллинне.

Capricorn4049 DJI

Техника была конфискована у 43-летнего жителя Владимира Шилова. Ещё весной он объявил сбор средств на покупку беспилотников для российской армии. На поступившие средства он приобрёл три БПЛА DJI Mini 2. В июле Шилова задержали на границе Эстонии и России, а позже приговорили к четырём месяцам тюрьмы и восьми годам условно за «присоединение к акту агрессии».