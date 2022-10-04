Москва, 4 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Центральный банк России выпускает в обращение памятную монету, посвящённую Зое Космодемьянской, серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», сообщается на сайте регулятора.

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Памятная серебряная монета номиналом 2 рубля «Зоя Космодемьянская» начнёт поступать в обращение с 4 октября 2022 года.

На монете изображён портрет Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медаль «Золотая Звезда» на фоне стилизованных языков пламени. Тираж монеты составит 3 тысячи штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 1 сентября 2022 года выпустил в обращение памятную монету «220-летие образования Минфина».

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