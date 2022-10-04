Анадырь, 4 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. На Чукотке 43 человека подали заявки на обучение в рамках нацпроекта «Демография», сообщили в правительстве округа.

Андрей Репин ИА REGNUM Очередь безработных на бирже труда

Читайте также: В Приморье по нацпроекту новые профессии освоят почти 2 тыс. человек

Отмечается, что бесплатно пройти обучение в рамках реализации нацпроекта могут безработные, зарегистрированные в органах службы занятости, работники, находящиеся под риском увольнения, люди старше 50 лет и предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте до семи лет включительно; жители ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях б. УССР, которые получили удостоверение беженца.

«Программы подобраны с учетом востребованности знаний и навыков на локальном рынке труда. Для жителей Чукотки доступно к выбору около 300 образовательных программ. Срок обучения — от трёх недель до трёх месяцев. Выбрать образовательную программу и подать заявку на обучение можно на сайте «Работа России» trudvsem.ru. В течение трех дней после подачи заявки заявителю необходимо пройти профориентацию в центре занятости и предоставить необходимые документы. В прошлом году обучение в рамках нацпроекта «Демография» прошли 74 жителя Чукотки, а потом трудоустроились», — рассказала руководитель регионального Управления занятости Елена Зубарева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье уже 960 жителей в 2022 году завершили обучение по национальному проекту «Демография». В ближайшее время новые профессии освоят ещё 974 слушателя.