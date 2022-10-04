Тюмень, , 10:03 — REGNUM Тюменская область занимает третье место в России по площади, пройденной огнём в лесах. Регион опережает лишь Свердловская область и Тува. Об этом сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».

Лесной пожар Firecorps.org

В ночь на 4 октября в регионе зафиксировано четыре лесных пожара. Площадь, пройденная огнём на землях лесного фонда, составила 13 гектаров. По данным департамента лесного хозяйства Тюменской области утром действовало уже пять лесных пожаров, два из них локализованы

По погодным условиям 5 и 6 октября на территории Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).

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