Казань, , 10:49 — REGNUM В Татарии 243 педагога получили грантовую поддержку. Об этом сообщает минобразования РТ.

Учитель и ученики Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2022 году гранты по 50 тыс. рублей выиграли 100 учителей-предметников и 100 воспитателей дошкольных образовательных организаций, преподающие на родном языке.

Единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей получили 13 учителей за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе и международной олимпиаде по татарскому языку и литературе.

Еще 30 человек получили по 100 тыс. рублей как лучшие педагоги общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в Татарии трудятся более 76 тыс. педагогов, из них свыше 36 тыс. работают в школах, 22,3 тыс. — в детсадах, 11,4 тыс. — в вузах и организациях среднего профессионального образования, 3,4 тыс. — в учреждениях дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за подготовку одного призера заключительного этапа олимпиады педагогу предусмотрена выплата в размере 10 тыс. рублей, двух — 15 тыс. рублей, за троих призеров выплатят 20 тыс. рублей.

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