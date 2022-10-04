Будапешт, , 10:01 — REGNUM Первый закон о борьбе с коррупцией в рамках плана по разблокировке средств из фондов Евросоюза одобрил большинством голосов парламент Венгрии. Об этом 4 октября сообщает агентство Reuters.

Флаг Венгрии Michel Temer

Уточняется, что венгерский парламент усилиями правящей в стране партии премьер-министра Виктора Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» принял соответствующие поправки к уголовному кодексу Венгрии.

Также указывается, что законопроект поддержали 136 венгерских депутатов, семеро проголосовали против и ещё 14 — воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что запасы голубого топлива в венгерских хранилищах составляют 45% от всего годового потребления страны.