Донецк, 4 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Киевские каратели за сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило 4 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Так, на донецком направлении ВСУ применяли РСЗО HIMARS, «Ураган», артиллерию 155 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 мм. На горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 180 единиц различных боеприпасов.