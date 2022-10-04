Париж, 4 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Шесть городов Франции, в том числе столица страны Париж, будут бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Об этом 4 октября сообщает портал Ge. globo со ссылкой на Городской совет Парижа.

Martin Abegglen Бойкот

Отмечается, что Париж, а также Марсель, Бордо, Лилль, Реймс и Страсбург не будут проводить мероприятия или предоставлять экраны для трансляции матчей мирового первенства.

Такое решение является актом протеста против Катара. Министр спорта Парижа Пьер Рабадан заявил, что оно обосновано условиями организации ЧМ-2022 как в экологическом, так и в социальном плане.

Напомним, ЧМ-2022 по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.