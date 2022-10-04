Москва, 4 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Ретейлер Hennes & Mauritz (H&M) приступил к закрытию магазинов в России, сообщает 4 октября РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Вывеска магазина H&M, который временно возобновил свою работу в ТРЦ «Галерея»

По данным агентства, в тех торговых точках, которые продолжают работу, проводится распродажа товара. Некоторые магазины предупреждают покупателей о скором закрытии.

Ранее в пресс-службе компании рассказали, что магазины сети продолжат работу до тех пор, пока не будет реализована большая часть стока. По неофициальным данным, появившимся в телеграм-каналах, окончательной датой ухода ретейлера станет 30 ноября.