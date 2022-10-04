Москва, , 09:57 — REGNUM В ближайшее время и, вполне вероятно, до конца 2022 года спрос на наличные и валюту в РФ будет выше, чем это было летом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ наблюдается наплыв желающих обналичить рубли и иностранную валюту.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это вполне понятно — кто-то хочет поехать за рубеж или передать средства родственникам там, кто-то беспокоится, что нарушится платежеспособность российских банков, а кто-то просто привык встречать любые пертурбации с наличными, логично предполагая, что воспользоваться ими получится точно, а вот карточку «на хлеб не намажешь». В целом ситуация отражает повышение уровня тревожности, которая распространяется в целом на общество и экономику, особого проявления недоверия именно к российской банковской системе нет», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее тот факт, что жители РФ стали активно снимать с банковских счетов иностранную валюту и рубли объяснили неопределенностью, которая сложилась на финансовом рынке.

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