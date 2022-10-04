Элиста, , 09:57 — REGNUM Калмыкия и Абхазия будут сотрудничать в сферах животноводства, туризма и культуры. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Калмыкии Бату Хасиков после встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания.

Животноводство Tatarstan.ru

«Наш регион готов поставлять мясные продукты, племенной молодняк, шерсть овец, а также биоматериал сельскохозяйственных животных. Кроме того, предложил Аслану Григорьевичу совместно реализовывать проекты в сфере туризма и культуры, тесно взаимодействовать в проведении деловых и событийных мероприятий», — написал Хасиков.

Ещё одним из перспективных направлений является сотрудничество в области образования, научного и академического обмена.