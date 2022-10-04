Нижний Новгород, 4 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Семьи мобилизованных в Нижегородской области будут освобождены от оплаты за детские сады и питание в школах. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в совет telegram-канале.

Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания Мобилизация

«На встречах земляки спрашивали, в частности, про оплату детских садов. С этого месяца эту оплату отменяем для тех, у кого мобилизовали главу семьи», — заверил глава области. Компенсировать эти расходы будут из муниципальных бюджетов.

Аналогичные льготы будут действовать для семей мобилизованных по школьному питанию.

«Кроме этого, прорабатываем вопрос отмены оплаты за допобразование, кружки и секции в муниципальных и областных учреждениях», — отметил Никитин.

Этот вопрос поручено проработать финансовому блоку правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородские работодатели не имеют права увольнять мобилизованных сотрудников, поскольку это незаконно, подчеркивал ранее спикер областного Заксобрания Евгений Люлин. Также он отметил, что руководство компаний и предприятий не может принуждать мобилизованных подчинённых писать заявление на увольнение «по собственному желанию».

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