Москва, 4 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Кольском заливе водолазные специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступили к тренировкам по организации и проведению подводных спусков. Погружение проходило на глубинах до 20 метров, где военнослужащие выполнили ряд специальных задач. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Водолаз

«По замыслу мероприятия боевой подготовки группа водолазов в течение нескольких дней отработает осмотр подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиск и подъем при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистку кингстонов, действия при сварочных работах, при рубке троса под водой, при обследовании подводных коммуникаций», — указано в сообщении.

Тренировки проводятся при помощи современного оборудования, которое поступило на вооружение сил поискового спасательного обеспечения флота. Наблюдение за боевой подготовкой осуществляется телеуправляемыми подводными аппаратами. Кроме того, на шлемах водолазов установлены видеокамеры, благодаря которым можно проводить наблюдения от первого лица.

Как сообщалоИА REGNUM, практические занятия по огневой подготовке с военнослужащими, прибывшими в части армейского корпуса Северного флота для прохождения военной службы по контракту, прошли в Печенгском округе Мурманской области. Мотострелки в течение нескольких дней изучали особенности ведения боевых действий в условиях современного боя с учётом опыта проведения специальной военной операции.

Читайте также: Мотострелки-контрактники совершенствуют навыки на полигонах в Заполярье