Пушкин, Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Холодная вода вернулась в дома жителей города Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга), аварийные бригады ликвидировали технологическое нарушение на сети, сообщили 4 октября в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщал, что 3 октября сотрудники сторонней организации повредили магистраль холодного снабжения в Пушкине на бульваре Алексея Толстого, 9. Диаметр повреждения составил 30 сантиметров.

«В 05:30 специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ликвидировали технологическое нарушение на сети диаметром 300 мм в Пушкинском районе. В настоящее время все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения», — добавили в пресс-службе «Водоканала».

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