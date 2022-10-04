Бухарест, 4 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии (CNSU) объявил о намерении провести масштабную проверку состояния и качества эксплуатации основных плотин, расположенных на румынской территории. Об этом 4 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Aldenn Дунай

Согласно официальной информации, целью акции является повышение уровня безопасности соответствующих инженерных сооружений.

«Государственные органы осуществят детальный мониторинг работы действующих объектов, и в случае обнаружения нарушений будут вводить санкции в отношении руководства этих предприятий», — говорится в заявлении CNSU.

Соответствующее решение было принято после инцидента 1 октября нынешнего года. Тогда на плотине водохранилища Таул-Марэ в узде Алба (Центральная Румыния) произошло частичное разрушение одной из панелей. Из-за опасности затопления была проведена эвакуация сотен жителей прилегающих населенных пунктов.