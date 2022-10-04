Кишинёв, 4 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что к протестам, которые две недели не прекращаются в Кишинёве, якобы причастна Россия. Это заявление она сделала в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) и обнародованного 4 октября.

Iulian Burcescu Майя Санду

Собеседник Санду от лица премьер-министра киевского режима Дениса Шмыгаля заявил, что может предоставить видеозаписи, как представители партии «Шор», организовавшей протесты, раздают деньги за участие в акции. Он пообещал передать их молдавской стороне для публикации в СМИ, чтобы дискредитировать протестующих. Санду поблагодарила «Шмыгаля».

«Похоже, что олигарх и преступник, занимающийся мошенничеством в банковском секторе, теперь получил поддержку России и называет себя пророссийским оппозиционным политиком. И это подтверждает Москва, которая также называет его пророссийским оппозиционным политиком», — сказала Санду.

Напомним, партия «Шор» начала бессрочную протестную акцию в Кишинёве 18 сентября, требуя отставки Санду и правительства. Лидер партии Илан Шор скрывается в Израиле от молдавского правосудия. Ему также запретили въезд в РФ как представляющему угрозу нацбезопасности. Шор ранее заявил, что он не прозападный и не пророссийский политик, а — промолдавский.