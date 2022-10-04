Владикавказ, , 09:54 — REGNUM Военнослужащие из Северной Осетии, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации, осудили тех, кто скрывается от мобилизации, спасаясь бегством из России. По мнению бойцов, таких людей сложно назвать мужчинами и, скорее всего, их надо уже поздравлять с женским праздником 8 Марта.

Военные Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если у кого-то, по какой-то причине, не дай Бог, надеюсь, в Осетии таких нет (кто бежит из страны) …но, если вдруг такие найдутся, хоть один человек, то даже и не знаю что сказать… Остается поздравить их с 8 марта», — заявил руководитель администрации главы и правительства РСО-Алания Ибрагим Гобеев (позывной «Киев»).

Видеокадры с его докладом об обстановке в зоне СВО и успешном выполнении задач батальонами «Осетия» и «Алания» опубликовал в своем телеграм-канале глава РСО-Алания Сергей Меняйло.

Напомним, в Северной Осетии по заданию о частичной мобилизации должны быть призваны в войска около тысячи военнообязанных. Уже состоялась отправка трех групп мобилизованных.

В это же время в республике сложилась сложная обстановка из-за наплыва желающих выехать из России через пункт пропуска «Верхний Ларс». Тысячи машин скопились на границе с Грузией, из-за чего властям региона пришлось принимать срочные меры для решения проблемы.

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