Владикавказ, 4 октября 2022, 09:54 — REGNUM Военнослужащие из Северной Осетии, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации, осудили тех, кто скрывается от мобилизации, спасаясь бегством из России. По мнению бойцов, таких людей сложно назвать мужчинами и, скорее всего, их надо уже поздравлять с женским праздником 8 Марта.
Видеокадры с его докладом об обстановке в зоне СВО и успешном выполнении задач батальонами «Осетия» и «Алания» опубликовал в своем телеграм-канале глава РСО-Алания Сергей Меняйло.
Напомним, в Северной Осетии по заданию о частичной мобилизации должны быть призваны в войска около тысячи военнообязанных. Уже состоялась отправка трех групп мобилизованных.
В это же время в республике сложилась сложная обстановка из-за наплыва желающих выехать из России через пункт пропуска «Верхний Ларс». Тысячи машин скопились на границе с Грузией, из-за чего властям региона пришлось принимать срочные меры для решения проблемы.
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