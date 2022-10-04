Париж, , 09:53 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила перед Национальным собранием об учреждении финансовой помощи «с конца ноября» для французских домохозяйств, которые «приветствуют перемещенных жителей [Бывш. УССР] в своих домах», сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Jacques Paquier

«Я хочу воздать должное и поблагодарить все сообщества, которые мобилизуются, организуют солидарность и позволяют принимать и обучать беженцев. Их приверженность ценна и решительна», — заявила Элизабет Борн, говоря о ситуации на территории бывшей УССР и ее последствиях во Франции.

«Наконец, я думаю обо всех наших преданных согражданах. Мы должны их поддержать, и я могу подтвердить установление с конца ноября помощи нашим соотечественникам, которые размещают в своих домах переселенцев», — заявила премьер-министр депутатам, однако не уточнив объем помощи.

Предположительно, помощь должна составить «от 150 до 200 евро» за несколько месяцев.

Напомним, Франция приняла более 100 000 беженцев с территории бывшей УССР, в том числе 19 000 школьников.