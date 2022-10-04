Москва, , 09:52 — REGNUM На портале «Госуслуга» появилась форма для обжалования призыва граждан Российской Федерации в рамках частичной мобилизации.

Мобилизация https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/52772/

Онлайн-сервис предназначен для мобилизованных граждан, имеющих основания для отсрочки, но которые всё равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек.

Чтобы подать заявление, нужно предоставить повестку и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Заявление передадут в призывную комиссию, где мобилизованный состоит на воинском учёте.

Как сообщал ИА REGNUM, в Москве на территории центра занятости «Моя карьера» создан социальный центр поддержки для родственников мобилизованных.

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