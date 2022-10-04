Екатеринбург, 4 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Свердловской области действуют 16 природных пожаров на площади 377 гектаров. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Огнеборцам удалось локализовать 12 из 16 возгораний. С огнём продолжают бороться 155 человек, задействованы 30 единиц техники. Кроме того, усилено патрулирование лесов, воздуха обстановку отслеживают два самолета АН-2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Шабровский под Екатеринбургом 4 октября ликвидировали торфяной пожар на площади 20 гектаров.