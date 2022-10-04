Народная милиция ЛНР показала кадры подготовки мобилизованных
Луганск, 4 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Народная милиция ЛНР показала видео подготовки мобилизованных военнослужащих перед выполнением боевых задач.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мобилизация
Как показано на кадрах, мобилизованных обучают в том числе оказывать первую медицинскую помощь, стрелять и ориентироваться на местности.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Всего планируется мобилизовать 300 тыс. резервистов.