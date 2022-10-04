Якутск, 4 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Жители Якутии в разы чаще регистрируют отцовство и заключают браки. Об этом заявила 4 октября на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина. Она также подчеркнула, что граждане просят оформить их союз в короткие сроки и в не торжественной обстановке.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак, семья, ЗАГС

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«Работники ЗАГС делают всё возможное, чтобы идти навстречу мобилизованным гражданам. В основном это люди, которые несколько лет живут вместе, у которых есть общие дети», — отметила Ольга Балабкина.

Количество браков в Якутии выросло в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Подтверждать отцовство жители региона стали в три раза чаще.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 дней жители Амурской области заключили почти 1,3 тыс. тысячи браков — столько же, сколько обычно за два месяца. Только за один день 28 сентября в регионе появилось сто новых семей.