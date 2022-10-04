Петропавловск-Камчатский, , 09:50 — REGNUM На Камчатке на полигоне, где проходят боевое слаживание мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, состоялся патриотический концерт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в краевом правительстве.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: На Сахалине по вопросам мобилизации поступило более 300 жалоб

В качестве зрителей на концерт также пришли родные и близкие военнослужащих. Перед ними выступили артисты Камчатки и оркестр Войск и Сил на Северо-Востоке России. Со сцены прозвучали песни «Вперед, Россия», «Донбасс за нами», «Край родной», «Есть только миг», «А зори здесь тихие», а оркестр исполнил композиции «Морская гвардия» и «Прощание славянки».

«Я испытываю гордость за себя, других военнослужащих, Россию. Многие из ребят идут участвовать в специальной военной операции добровольно. Думаю, что каждый из нас там пригодится и проявит себя как настоящий мужчина и защитник своей Родины», — сказал мобилизованный Дмитрий Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине специально созданная 26 сентября комиссия по вопросам мобилизации рассмотрела более 300 жалоб поступивших от граждан.