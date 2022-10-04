Энергодар, Запорожская область, 4 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. На находящуюся под контролем нацистского киевского режима территорию был выдворен генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов. Кадры его выдворения 4 октября показал телеканал «Россия 24».

Запорожская АЭС

При этом генерального директор Запорожской АЭС выдворили на подконтрольную Киеву территорию по обвинению в «дискредитации органов власти Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор ЗАЭС) Игорь Мурашов признался в том, что он передавал спецслужбам террористического киевского режима информацию о том, что происходило на атомной станции.