Москва, 4 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В России типографии столкнулись с дефицитом оборудования, пишет 4 октября газета «Ведомости».

В типографии

По информации издания, около 90% мощностей российских типографий составляет техника из недружественных стран, и её дефицит может привести к остановке производства.

Как сообщало ИА REGNUM, необъятный рынок открылся перед белорусскими производителями после введения против России западных санкций, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.