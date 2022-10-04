Кемерово, , 09:49 — REGNUM Мать мобилизованного кузбассовцы Елена Андреевна гордится, «что он отзывчивый». Она поддерживает решение сына и только попросила его беречь себя.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, что он правильно поступил, не отлынивал. Он сам сказал: «Раз надо, значит, надо». Тем более, он давал присягу, — отметила она. — Я поддерживаю его решение, потому что просто потом как смотреть людям в глаза?! Я ему просто сказала: «Сыночка, береги себя!» и всё. Надеемся, что будет всё хорошо, все вернутся живы-здоровы и будем жить».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе первые 435 семей мобилизованных уже получили региональные выплаты. Так, все мобилизованные с 21 сентября кузбассовцы получат по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации с 16 сентября.

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