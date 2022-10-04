Тосно, Ленинградская область, 4 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Автобус со школьниками на борту попал в ДТП с легковым автомобилем в Ленинградской области, из-за чего один из детей вылетел на проезжую часть, сообщили очевидцы 4 октября в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети.

vk.com/dorinspb ДТП со школьным автобусом в Ленобласти.

По предварительным данным, ДТП произошло утром 4 октября на повороте от деревни Поги дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Школьный автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем SAAB.

«От удара ребенок (девочка) вылетел в окно автобуса, — передают очевидцы. — Пострадали три человека: водитель, сопровождающая женщина и ребенок».