Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена призвала Конгресс принять новые законы, чтобы прояснить механизм регулирования криптовалют, поскольку промедление в этом вопросе чревато риском для инвесторов. Об этом 4 октября сообщает Financial Times.

Криптовалюта

3 октября Совет по надзору за финансовой стабильностью США (FSOC) — группа ведущих финансовых регуляторов страны, в которую входит и казначейство, — опубликовал доклад, призывающий политиков и законодателей выработать решения по ряду вопросов, включая регулирование биткоина и других криптоактивов.

Доклад вышел в тот момент, когда члены Конгресса обсуждают новые предложения по криптовалютам от стейблкоинов стоимостью $140 млрд до налогообложения криптоброкеров. Представители администрации Байдена опасаются повторения события, подобного краху криптовалюты terraUSD, но источники, знакомые с процессом обсуждения, говорят, что до принятия нового законодательства еще далеко.

Актуальность доклада FSOC также подчеркивается рекордным обвалом цен в криптоиндустрии, а также банкротством нескольких известных компаний, что поднимает вопрос о том, кто должен осуществлять надзор за нестабильными криптовалютными рынками.

Такие регулирующие органы, как Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, настаивают, что эта отрасль должна входить в сферу их полномочий. Председатель Комиссии по ценным бумагам Гэри Генслер утверждает, что большинство криптовалют, как и платформ, на которых они торгуются, должны регулироваться его комиссией, поскольку многие токены в соответствии с законодательством США относятся в один разряд с ценными бумагами.

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