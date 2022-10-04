Элиста, 4 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Калмыкии в 2023 году трудоустроят 114 иностранных работников. Это было утверждено на заседании федеральной межведомственной комиссии, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве социального развития, труда и занятости.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мигранты

Более 61% иностранцев будут работать в сфере обрабатывающих производств, ещё почти 22% — в строительной отрасли. Также людей привлекут к торговле, ремонту машин и мотоциклов, а также предоставлению прочих видов услуг.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии будут трудиться работники из Монголии, КНР, Сирии, Индии и США.

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