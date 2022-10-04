Вашингтон, 4 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Минобороны США прилагает усилия по наращиванию военной промышленностью США производства оружейных систем, необходимых киевскому режиму в условиях затяжного конфликта с Россией, пишет Крис Орбан в статье, вышедшей 3 сентября в The National Interest.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США, Великобритания Совещание в Пентагоне

В долгосрочной перспективе одной из ключевых задач являются расширение масштаба производства и первоначальная поставка предметов снабжения, необходимых для производства оружия.

Как отметил на брифинге заместитель министра обороны по закупкам и поддержке Уильям Лапланте, поставщики предпринимают активные шаги в ожидании растущего спроса. Это означает подготовку к производству и поставке ключевых компонентов, таких как микроэлектроника, шарикоподшипники и приводы. По словам Лапланте, проведение анализа цепочки поставок и потенциальных производственных мощностей имеет решающее значение для любых усилий по увеличению производства.

«Речь идет о компаниях и их возможностях, независимо от того, получат ли они деньги — если они получат деньги сегодня, как быстро они смогут достичь этих показателей. И просто чтобы напомнить всем, для производства это нормальная ситуация. Производство не просто начинается и останавливается в одночасье, оно требует времени», — подчеркнул Лапланте.

Такая динамика производства вызывает вопросы о том, какие платформы и технологии потребуются киевскому режиму в ближайшей и долгосрочной борьбе. Большим спросом по-прежнему пользуются высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS). Официальные лица Пентагона неоднократно отмечали, как они эффективно используются против российских линий снабжения, складов оборудования и сосредоточения сил. Эти ракеты позволяют вооруженным формированиям режима уничтожать важные российские цели с дистанций, недоступных для традиционной артиллерии.

Кроме того, некоторые аналитики задаются вопросом, может ли режиму понадобиться больше танков от союзников по НАТО, возможно, даже экспортных вариантов американского основного боевого танка Abrams. Тем не менее Лапланте указал, что танки вряд ли будут отправлены Киеву в ближайшее время.

Есть также несколько других насущных потребностей, таких как защита от дронов. Американские аналитики указали на важность производства, исследований и экспериментов в сфере защиты от дронов. Проблема противодействия дронам приобрела новую актуальность на территории бывшей УССР с использованием иранских беспилотников российскими войсками.