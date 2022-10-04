Ярославль, , 09:50 — REGNUM Управление МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона о возможных чрезвычайных ситуациях из-за надвигающегося сильного ветра. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Опасный ветер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

4 октября в области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе транспорта, увеличением ДТП, обрывали ЛЭП и линий связи, обрушениями ветхих крыш и зданий, нарушениями в системе ЖКХ.

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