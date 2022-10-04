Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Непродление режима прекращения огня в Йемене, который истёк 2 октября, беспокоит Вашингтон. Об этом заявили в Государственном департаменте США.

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«Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность тем, что перемирие в Йемене, заключенное при посредничестве ООН, истекло 2 октября, но стороны не достигли соглашения о его продлении», — отмечено в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Прайс отметил, что Вашингтон призывает хуситов «продолжить добросовестные переговоры и работать с ООН над тем, чтобы прийти к соглашению относительно продления перемирия».

«Мы призываем все стороны к сдержанности в этот важный период», — добавил представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, срок соглашения о прекращении огня между правительством Йемена и повстанцами-хуситами истёк в ночь со второго на третье октября. По данным Al-Masirah, стороны конфликта не смогли согласовать новое соглашение о продлении перемирия на переговорах в иорданском Аммане.

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Представители делегации хуситов заявили, что переговоры «зашли в тупик». В сети было также опубликовано официальное заявление хуситов, которые обвинили правительство и посредников из ООН за нежелание уважать требования йеменского народа.