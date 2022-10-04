Белгород, , 09:43 — REGNUM Крытый ледовый каток на Соборной площади Белгорода не будут устанавливать к новогодним праздникам. Об этом в ходе вечернего эфира в социальных сетях 3 октября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Каток на Соборной площади в Белгороде https://belregion.ru

Власти, опираясь на оперативную обстановку, приняли решение не закупать новые новогодние украшения и арт-объекты. Потратить высвободившееся деньги на поддержку военнослужащих не получится, это не позволяет сделать бюджетный кодекс. Средства направят на погашение текущего дефицита областного бюджета, доходы которого сократились за счёт сокращения налоговых платежей.

Как сообщало ИА REGNUM, новый крытый каток площадью более двух тысяч квадратных метров начал работать в середине декабря 2021 года. К моменту закрытия в марте 2022 года его посетили порядка 98 тысяч человек.