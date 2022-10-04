Нью-Дели, , 09:42 — REGNUM В сентябре 2022 года импорт Индией российской нефти увеличился более чем на 18%, в результате чего РФ стала вторым из самых крупных поставщиков энергоносителей индийской стороне. Об этом 4 октября сообщает газета The Economic Times со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этим данным, Россия вышла на второе место после Саудовской Аравии по объему экспорта свое нефти в Индию, переработчики нефти из которой в сентябре импортировали каждый день о 879 тыс. баррелей «чёрного золота», в результате чего закупки индийской стороны нефти из ФР взрос на 18,5%.

Также указывается, что эксперты рассказали изданию, что «Индия может закупать в текущем квартале больше российской нефти» из-за сезонного роста её внутреннего спроса и доля нефти из РФ на индийском рынке может ещё увеличиться в случае, если Евросоюз запретит импорт российской нефти с декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нефтяные компании России на фоне приближающихся санкций ЕС готовятся вернуться к перевозке нефти на восток не по трубопроводам, а по железной дороге — впервые с 2016 года.